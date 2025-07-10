Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,2 azalarak 2 milyar 39 milyon 661 bin 69 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük saat 07.00 ve 12.00'de 1719 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 948 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 952 lira 19 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.