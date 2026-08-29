Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi

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Yarın için spot piyasada elektrik fiyatları 3.510 lira ile 200 lira arasında belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 510 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,6 azalarak 1 milyar 83 milyon 818 bin 871 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 510 lira, en düşük 12.00'de 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1905 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1940 lira 5 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 193 lira 13 kuruş, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika

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