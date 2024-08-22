Spot Elektrik Fiyatları Yarın İçin Belirlendi

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 960 lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,9 azalarak 1 milyar 862 milyon 404 bin 824 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 960 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 630 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 653 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira olarak belirlendi.