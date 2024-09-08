Spot Piyasada Elektrik Fiyatları - Son Dakika
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Ekonomi

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1856 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 60 artarak 1 milyar 652 milyon 99 bin 497 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 04.00'te 1856 lira 98 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 530 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 565 lira 23 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 799 lira 1 kuruş, en düşük 235 lira olarak belirlendi.

08.09.2024 15:17
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1856 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 60 artarak 1 milyar 652 milyon 99 bin 497 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 04.00'te 1856 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 530 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 565 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 799 lira 1 kuruş, en düşük 235 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Piyasada Elektrik Fiyatları - Son Dakika

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