Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1856 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 60 artarak 1 milyar 652 milyon 99 bin 497 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 04.00'te 1856 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 530 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 565 lira 23 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 799 lira 1 kuruş, en düşük 235 lira olarak belirlendi.