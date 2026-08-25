Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi

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Yarın için spot piyasada elektrik fiyatı 2 bin 699,99 lira ile 4 bin 500 lira arasında belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 699 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,7 artarak 2 milyar 705 milyon 964 bin 23 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-21.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 699 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 634 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 675 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 295 lira, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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