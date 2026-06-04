Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika
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Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma

04.06.2026 14:30
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Yarın spot piyasada elektrik fiyatı en yüksek 4,22 TL, en düşük 200,01 TL olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 222 lira 6 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,8 artarak 1 milyar 49 milyon 260 bin 829 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 222 lira 6 kuruş, en düşük saat 12.00'de 200 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1662 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1767 lira 44 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 294 lira 77 kuruş, en düşük 19 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Elektrik Fiyatlarında Dalgalanma - Son Dakika

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