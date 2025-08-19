Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Belirlemeleri - Son Dakika
Ekonomi

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Belirlemeleri

19.08.2025 14:31
Yarın için spot elektrik fiyatı en yüksek 3.400 lira, en düşük 2.249,99 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,7 azalarak 2 milyar 293 milyon 545 bin 840 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 10.00'da 2 bin 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 74 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 79 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 548 lira 27 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

14:17
12:41
