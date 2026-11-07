Spot elektrikte yarın en yüksek fiyat 4 bin 139 lira 1 kuruş olarak belirlendi

Spot elektrikte yarın en yüksek fiyat 4 bin 139 lira 1 kuruş olarak belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek saat 18.00'de 4 bin 139 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi düne göre yüzde 31,6 azalarak 1 milyar 27 milyon 95 bin 593 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 139 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,6 azalarak 1 milyar 27 milyon 95 bin 593 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 139 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 170 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1986 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 123 lira 72 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 800 lira olarak kayıtlara geçti.
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