Spot elektrikte yarın fiyat en yüksek 4 bin 500, en düşük 930 lira olacak

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 930 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,2 artarak 1 milyar 797 milyon 652 bin 312 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 930 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 105 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 177 lira 25 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin lira, en düşük 1844 lira 64 kuruş olarak kayıtlara geçti.