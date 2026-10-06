Spot elektrikte yarın fiyat en yüksek 4 bin 500, en düşük 930 lira olacak

Spot elektrikte yarın fiyat en yüksek 4 bin 500, en düşük 930 lira olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 930 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,2 artışla 1 milyar 797 milyon 652 bin 312 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 930 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,2 artarak 1 milyar 797 milyon 652 bin 312 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 930 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 105 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 177 lira 25 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek 4 bin lira, en düşük 1844 lira 64 kuruş olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: AA
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