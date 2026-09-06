Spot elektrikte yarın için en yüksek fiyat 4 bin lira, en düşük 500 lira oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte yarın için en yüksek fiyat 4 bin lira, en düşük 500 lira oldu

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Spot piyasada yarın için megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 4 bin 1 lira, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada işlem hacmi bugün yüzde 2,5 azalarak 1 milyar 589 milyon liraya geriledi; aritmetik ortalama fiyat 2 bin 266 lirayı buldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira 1 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,5 azalarak 1 milyar 589 milyon 809 bin 694 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin lira 1 kuruş, en düşük saat 07.00'de ve 12.00'de 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 266 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 370 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot elektrikte yarın için en yüksek fiyat 4 bin lira, en düşük 500 lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarın için en yüksek fiyat 4 bin lira, en düşük 500 lira oldu - Son Dakika
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