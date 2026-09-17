Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 333 lira oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 333 lira 1 kuruş, en düşük 1899 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,64 azalarak 2 milyar 268 milyon 84 bin 735 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 4 bin 333 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1899 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 121 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 161 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 149 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.