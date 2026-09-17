Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 333 lira oldu

Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 333 lira olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 4 bin 333 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1899 lira olarak belirlendi. Spot piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,64 azalarak 2 milyar 268 milyon 84 bin 735 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 333 lira 1 kuruş, en düşük 1899 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,64 azalarak 2 milyar 268 milyon 84 bin 735 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 4 bin 333 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1899 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 121 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 161 lira 27 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 149 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 99 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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