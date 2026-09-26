Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 3 bin 200 lira 1 kuruşu buldu - Son Dakika
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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 3 bin 200 lira 1 kuruşu buldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 3 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş oldu. Bugün spot piyasada işlem hacmi düne göre yüzde 50,1 azalarak 870 milyon 586 bin 340 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 50,1 azalarak 870 milyon 586 bin 340 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 200 lira 1 kuruş, en düşük saat 09.00, 10.00 ve 11.00'de 170 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1424 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1472 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 295 lira, en düşük 311 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 3 bin 200 lira 1 kuruşu buldu - Son Dakika
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