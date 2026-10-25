Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lirayı gördü

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 614 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,6 artarak 1 milyar 819 milyon 104 bin 44 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 16.00-18.00 arasında 4 bin 500 lira, en düşük 03.00'te 2 bin 614 lira 37 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 435 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 504 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 250 lira 1 kuruş, en düşük sıfır lira olarak kayıtlara geçti.