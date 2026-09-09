Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı 4 bin 487 lirayla saat 19.00'da - Son Dakika
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Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı 4 bin 487 lirayla saat 19.00'da

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Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 487 lira 23 kuruş, en düşük fiyatı 2 bin 99 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada işlem hacmi yüzde 11,5 artışla 2 milyar 285 milyon liraya ulaştı, aritmetik ortalama fiyat ise 3 bin 207 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 487 lira 23 kuruş, en düşük 2 bin 99 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,5 artarak 2 milyar 285 milyon 310 bin 966 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 487 lira 23 kuruş, en düşük saat 12.00'de 2 bin 99 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 207 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 100 lira, en düşük 1249 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı 4 bin 487 lirayla saat 19.00'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı 4 bin 487 lirayla saat 19.00'da - Son Dakika
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