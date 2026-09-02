Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 76 lira oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 76 lira oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 76 lira 51 kuruş, en düşük fiyatı ise 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada aritmetik ortalama fiyat 2 bin 890 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 929 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 76 lira 51 kuruş, en düşük 1499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,15 artarak 2 milyar 341 milyon 527 bin 862 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 76 lira 51 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 890 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 929 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 99 lira 99 kuruş, en düşük 1800 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 76 lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarının en yüksek fiyatı saat 19.00'da 4 bin 76 lira oldu - Son Dakika
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