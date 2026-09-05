Spot elektrikte yarının tavan fiyatı 3 bin 875 lira, taban fiyatı 250 lira oldu - Son Dakika
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Spot elektrikte yarının tavan fiyatı 3 bin 875 lira, taban fiyatı 250 lira oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük fiyat ise 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada işlem hacmi bugün yüzde 14,03 azalarak 1 milyar 624 milyon liraya geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük 250 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,03 azalarak 1 milyar 624 milyon 221 bin 265 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 875 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 250 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 543 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 637 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 225 lira, en düşük 663 lira 28 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot elektrikte yarının tavan fiyatı 3 bin 875 lira, taban fiyatı 250 lira oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spot elektrikte yarının tavan fiyatı 3 bin 875 lira, taban fiyatı 250 lira oldu - Son Dakika
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