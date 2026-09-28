Spot elektrikte yarının zirve fiyatı 4 bin 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spot elektrikte yarının zirve fiyatı 4 bin 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük fiyatı 1300 lira oldu. EPİAŞ verilerine göre bugün işlem hacmi düne göre yüzde 23,15 artışla 1 milyar 939 milyon 89 bin 137 liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük 1300 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,15 artarak 1 milyar 939 milyon 89 bin 137 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 4 bin 100 lira 1 kuruş, en düşük saat 03.00'te 1300 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 753 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 819 lira 57 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 321 lira 33 kuruş, en düşük 240 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:27
Cristiano Ronaldo için kötü gece En son 2008’de yaşamıştı
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:51
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 14:53:14. #7.13#
SON DAKİKA: Spot elektrikte yarının zirve fiyatı 4 bin 100 lira 1 kuruş olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei