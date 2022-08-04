Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

04.08.2022 14:17
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 177 lira 2 kuruş, en düşük 2 bin 215 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 177 lira 2 kuruş, en düşük 2 bin 215 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,07 artarak 1 milyar 538 milyon 46 bin 942 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 20.00'de 3 bin 177 lira 2 kuruş, en düşük saat 06.00'da 2 bin 215 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 731 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 744 lira 62 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat??????? elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 2 bin 248 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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