Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

05.09.2022 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,22 artarak 1 milyar 878 milyon 833 bin 994 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00, 17.00 ve 18.00'de 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 05.00 ve 06.00'da 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 796 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 851 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 511 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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