Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

04.09.2022 14:16
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 511 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 511 lira 99 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,68 artarak 1 milyar 659 milyon 388 bin 405 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 4 bin 511 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 368 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 507 lira 94 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1650 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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