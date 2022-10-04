Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

04.10.2022 14:36
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 798 lira 25 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 798 lira 25 kuruş, en düşük 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 1,94 artışla 1 milyar 842 milyon 875 bin lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 4 bin 798 lira 25 kuruş, en düşük 12.00'de 2 bin 499 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 918 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 937 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 500 lira olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

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