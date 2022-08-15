Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

15.08.2022 14:32
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 644 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 644 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,6 artarak 1 milyar 794 milyon 825 bin 43 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00, 11.00, 13.00-22.00 saatlerinde 4 bin lira, en düşük 07.00'de 2 bin 644 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 535 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 574 lira 12 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 314 lira 63 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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