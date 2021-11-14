Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 604 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 485 bin 912 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 11 milyon 748 bin 186 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 4 bin 604 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 711 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 4 bin 742 lira 13 kuruş, satış fiyatı 4 bin 465 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 172 milyon 454 bin 858 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 173 milyon 152 bin 664 metreküp olarak kayıtlara geçti.