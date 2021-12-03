Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 920 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 21 milyon 463 bin 907 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 23 milyon 641 bin 604 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 920 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 102 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı için alış fiyatı 7 bin 128 lira 25 kuruş, satış fiyatı 6 bin 500 lira olarak belirlendi. Dengeleme gazı alış ve satış fiyatları saat 14.00'te EPİAŞ internet sitesinde "kesinleşmemiş fiyat" notuyla ilan edildi.

Türkiye'ye dün 218 milyon 241 bin 259 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 869 bin 619 metreküp olarak kayıtlara geçti.