Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 328 bin 536 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 12 milyon 382 bin 374 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 924 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 914 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 7 bin 131 lira 72 kuruş, satış fiyatı 6 bin 716 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 239 milyon 413 bin 977 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 223 milyon 446 bin 58 metreküp olarak kayıtlara geçti.