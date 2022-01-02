Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 87 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 16 milyon 431 bin 911 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 12 milyon 842 bin 244 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 87 lira 18 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 629 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 389 lira 80 kuruş, satış fiyatı 6 bin 561 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 217 milyon 99 bin 114 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 212 milyon 580 bin 225 metreküp olarak kayıtlara geçti.