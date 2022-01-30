Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 182 bin 179 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 10 milyon 391 bin 670 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 89 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 811 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 391 lira 67 kuruş, satış fiyatı 9 bin 786 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 242 milyon 792 bin 864 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 253 milyon 813 bin 860 metreküp olarak kayıtlara geçti.