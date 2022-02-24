Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 460 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 456 bin 792 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 15 milyon 258 bin 462 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 460 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 154 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 744 lira 48 kuruş, satış fiyatı 9 bin 176 lira 84 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 208 milyon 684 bin 224 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 209 milyon 6 bin 927 metreküp olarak kayıtlara geçti.