Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

05.03.2022 14:26
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 586 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 586 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 105 milyon 523 bin 988 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 49 milyon 173 bin 626 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 586 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 11 milyon 7 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 874 lira 60 kuruş, satış fiyatı 9 bin 299 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 225 milyon 715 bin 439 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 226 milyon 984 bin 681 metreküp olarak kayıtlara geçti.

YORUMLAR
500
Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


Son Dakika
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 14:34:07. #1.13#
SON DAKİKA: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement