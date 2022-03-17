Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 674 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 55 milyon 1 bin 820 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 68 milyon 51 bin 343 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 674 lira 97 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 685 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 965 lira 22 kuruş, satış fiyatı 9 bin 384 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 238 milyon 454 bin 640 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 247 milyon 738 bin 35 metreküp olarak kayıtlara geçti.