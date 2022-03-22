Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.03.2022 14:13
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 636 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 636 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 398 milyon 251 bin 890 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 284 milyon 9 bin 181 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 636 lira 86 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 41 milyon 326 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 925 lira 97 kuruş, satış fiyatı 9 bin 347 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 222 milyon 460 bin 915 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 236 milyon 16 bin 396 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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