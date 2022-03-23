Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

23.03.2022 14:28
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 681 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 681 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 84 milyon 419 bin 627 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 398 milyon 251 bin 890 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 681 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 8 milyon 720 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 971 lira 58 kuruş, satış fiyatı 9 bin 390 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 220 milyon 196 bin 689 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 233 milyon 38 bin 239 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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