Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

26.03.2022 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 743 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 743 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 544 milyon 687 bin 690 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 219 milyon 837 bin 182 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 743 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 55 milyon 902 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 35 lira 97 kuruş, satış fiyatı 9 bin 451 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 229 milyon 155 bin 354 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 204 milyon 416 bin 768 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika


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