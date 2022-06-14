Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 993 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 52 milyon 351 bin 950 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 71 milyon 722 bin 181 lira??????? olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 993 lira 55 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 4 milyon 29 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 383 lira 36 kuruş, satış fiyatı 12 bin 603 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 235 bin 480 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 178 bin 157 metreküp olarak kayıtlara geçti.