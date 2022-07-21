Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

21.07.2022 14:23
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 944 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 944 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 48 milyon 377 bin 488 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 52 milyon 884 bin 545 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 944 lira 92 kuruş oldu. Gaz ticaret miktarı 3 milyon 737 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 333 lira 27 kuruş, satış fiyatı 12 bin 556 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 871 bin 270 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 126 milyon 4 bin 759 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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