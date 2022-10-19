Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

19.10.2022 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 69 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 69 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 61 milyon 550 bin 240 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki gün 121 milyon 45 bin 736 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 26 bin 69 lira 49 kuruş, gaz ticaret miktarı 2 milyon 361 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 26 bin 851 lira 57 kuruş, satış fiyatı 25 bin 287 lira 41 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 98 bin 783 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 594 bin 154 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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