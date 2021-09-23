Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 420 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,23 artarak 300 milyon 924 bin 707 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00 ile 20.00 arasında 674 lira, en düşük saat 04.00'te 420 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 515 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 516 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 630 lira, en düşük 431 lira 25 kuruştan işlem gördü.