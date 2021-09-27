Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 674 lira, en düşük 431 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,01 artarak 306 milyon 262 bin 639 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 674 lira, en düşük saat 04.00'te 431 lira 76 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 522 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 523 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 627 lira 99 kuruş, en düşük 441 lira 52 kuruştan işlem gördü.