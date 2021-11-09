Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 500 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 8,33 azalarak 412 milyon 400 bin 384 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 1131 lira, en düşük saat 03.00'te 500 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 725 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 729 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 399 lira 99 kuruştan işlem gördü.