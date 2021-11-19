Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 1119 lira, en düşük 673 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 11,3 azalarak 427 milyon 423 bin 539 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 1119 lira, en düşük saat 03.00'te 673 lira 30 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 769 lira 97 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 770 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 650 liradan işlem gördü.