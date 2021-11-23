Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1131 lira, en düşük 600 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 2 artarak 487 milyon 90 bin 980 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 1131 lira, en düşük saat 04.00'te 600 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 828 lira 7 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 838 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1131 lira, en düşük 659 lira 2 kuruştan işlem gördü.