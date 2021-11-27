Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 898 lira 41 kuruş, en düşük 550 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 17,5 azalarak 350 milyon 165 bin 78 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 18.00'de 898 lira 41 kuruş, en düşük saat 09.00'da 550 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 703 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 705 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1049 lira 99 kuruş, en düşük 600 lira 1 kuruştan işlem gördü.