Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 698 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 27,6 artarak 576 milyon 339 bin 735 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 8.00-11.00 ve 14.00-21.00 saatlerinde 1217 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 698 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1020 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1028 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1130 lira 61 kuruş, en düşük 600 liradan işlem gördü.