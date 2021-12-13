Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1217 lira, en düşük 670 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 0,73 artışla 597 milyon 474 bin 870 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00 ve 11.00'de 1217 lira, en düşük saat 23.00'te 670 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1033 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1042 lira 53 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1217 lira, en düşük 743 lira 3 kuruştan işlem gördü.