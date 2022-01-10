Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1340 lira 1 kuruş, en düşük 729 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,38 düşüşle 687 milyon 9 bin 786 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 1340 lira 1 kuruş, en düşük saat 04.00'te 729 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1035 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1043 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 1345 lira, en düşük 836 lira 3 kuruştan işlem gördü.