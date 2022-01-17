Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1345 lira, en düşük 791 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,8 artışla 718 milyon 157 bin 937 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00-11.00 ile 14.00-17.00 saatlerinde 1345 lira, en düşük saat 04.00'te 791 lira 86 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1173 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1186 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 1345 lira, en düşük 794 lira 88 kuruştan işlem gördü.