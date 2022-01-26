Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1345 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,4 artışla 573 milyon 787 bin 760 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde aynı fiyat olmak üzere 1345 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün için en yüksek 1345 lira, en düşük 700 liradan işlem gördü.