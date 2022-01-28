Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1345 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,34 düşüşle 541 milyon 683 bin 686 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1345 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün de tüm saatlerde 1345 lira olarak kayıtlara geçti.