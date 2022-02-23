Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1496 lira 99 kuruş, en düşük 999 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,73 azalarak 668 milyon 220 bin 143 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 1496 lira 99 kuruş, en düşük saat 19.00'da 999 lira 97 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1252 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 1260 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 1524 lira, en düşük 1200 lira olarak kayıtlara geçti.