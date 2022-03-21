Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika
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Spot piyasada elektrik fiyatları

21.03.2022 14:17
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,37 artarak 761 milyon 530 bin 738 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için tüm saatlerde 1745 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ve ağırlıklı ortalama fiyatı da 1745 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün 1745 lira, en düşük 1100 lira olarak kayıtlara geçti.

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları - Son Dakika


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